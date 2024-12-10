Занятие по развитию моторики пройдет в Лобне 13 декабря

В Лобне пройдет необычный спортивный урок для всех желающих. Занятие с палочками проведет тренер Ольга Зайцева.

В пятницу, 13 декабря, в Доме культуры «Красная Поляна» состоится открытая тренировка под названием «Освоим комплекс с палочками». Начало в одиннадцать часов. Урок обещает быть полезным для всех уровней подготовки: он поможет развить ловкость, укрепить мышцы корпуса, улучшить осанку и эластичность суставов.

Для участия достаточно взять с собой лыжные палки и сменную обувь. Вход свободный, возрастное ограничение — двенадцать плюс.

Дом культуры «Красная Поляна» — старейший в Лобне, в прошлом году ему исполнилось девяносто пять лет. Сегодня в его секциях и кружках занимаются более восьмисот человек, которые успешно выступают на конкурсах и фестивалях.

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