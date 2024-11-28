Лобненцев приглашают на интерактивную лекцию

Лекция будет интересна всем, кто сталкивается с болями в спине или хочет узнать больше о профилактике заболеваний позвоночника. Врач-невролог, кандидат медицинских наук Галина Файнберг расскажет о причинах болей в спине, остеохондрозе и факторах риска. Также участники узнают, какие методы диагностики существуют и как правильно вести себя при болях. Лектор объяснит, какие меры помогут избежать неприятных ощущений и улучшить качество жизни.

Мероприятие пройдет 29 ноября в 15:00 в Центральной библиотеке.

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