Учеников школы № 9 из Лобни посвятили в юнармейцы

В Лобне прошло посвящение в ряды «Юнармии». Более 30 школьников школы № 9 вступили в военно-патриотическое движение.

Церемония прошла в главном штабе «Боевого братства». Это движение было создано в две тысячи шестнадцатом году и помогает подросткам развиваться физически и духовно. В «Юнармии» ребята учат военно-прикладные навыки, знакомятся с историей своей страны, а также участвуют в различных социальных проектах.

С приветственным словом к участникам обратился руководитель штаба Сергей Свороб, который отметил, что для каждого юнармейца это путь к воспитанию настоящих качеств, таких как смелость, целеустремленность и воля к победе.

После поздравлений юные патриоты исполнили гимн «Юнармии» и произнесли торжественную клятву. Каждый получил книжку и берет, а также знамя нового отряда передал командиру Сергей Свороб.

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