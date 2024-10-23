Лобненцам напомнили о возможности узнать о родных в больницах по номеру 122

Узнать о состоянии близких в больницах жители Лобни смогут по номеру 122. Сервисом уже воспользовались свыше 10 тысяч человек в округе.

Чтобы быть в курсе состояния родственников, находящихся в больнице, теперь не обязательно ехать в стационар. Всю необходимую информацию жители Лобни смогут получить по телефону. Необходимо набрать номер 122 и оставить заявку. Перезвонит сотрудник больницы и ответит на все интересующие вопросы.

Получить информацию можно только о совершеннолетних пациентах. Помимо этого, на вопросы о состоянии здоровья больного ответят, если он во время госпитализации указал ваши данные.

Заявки, поданные до 11:00, обработают день в день до 20:00. В случае звонка по номеру 122 после 11:00, а также в выходные и праздничные дни с вами свяжутся до 20:00 следующего рабочего дня.

Напомним, новый корпус поликлиники на 600 посещений в день в Лобне возведут к началу следующего года.

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