Школьникам в Лобне напомнили о вреде наркотиков

Старшеклассники третьей школы Лобни обсудили, чем опасны наркотики. Беседу с учениками провела сотрудник администрации города.

Алена Садырина, специалист отдела территориальной безопасности и противодействия коррупции, рассказала школьникам о том, какой вред наносят наркотические и психотропные вещества. Она подчеркнула, что их употребление пагубно сказывается на здоровье, мешает учебе, работе и строит барьеры для успешного будущего.

Кроме разговора, ученикам раздали тематические памятки, брошюры и листовки, где подробно описаны негативные последствия употребления наркотиков.

Подобные встречи проходят в Лобне регулярно. Их цель — сформировать у молодежи осознанное отрицательное отношение к наркотикам и показать важность здорового образа жизни.

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