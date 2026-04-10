Лобненский «Строитель» завоевал путевку в Сочи

Хоккейный клуб «Строитель» из Лобни впервые стал чемпионом регионального этапа Ночной хоккейной лиги. В полуфинале команда одержала две победы: со счетом 5:4 обыграла «Звезду Гжели» на домашнем льду и 3:1 — на выезде в Раменском. В финале лобненские хоккеисты также добились успеха и получили право представлять регион на финальном турнире в Сочи.

Защитник команды Павел Солнцев рассказал, что коллектив существует уже 17 лет. Изначально ребята играли на дворовых коробках и прудах Лобни, затем начали тренироваться на льду Ледового дворца. В команде преимущественно выступают местные хоккеисты.

В отборочном этапе участвовали семь команд из Лобни, Клина, Дмитрова и Долгопрудного. Полуфинал против «Гжели» стал настоящим испытанием для «Строителя». Особо отличился нападающий Павел Быков, забивший две шайбы.

Финальный турнир Ночной хоккейной лиги пройдет в Сочи. Команды возрастной группы 18+ стартуют 11 мая, а 10 мая состоится гала-матч. Жеребьевка запланирована на 15 апреля.