Концерт к 50-летию дома культуры «Луговая» прошел в Лобне

Концерт, посвященный 50-летию учреждения, прошел под названием «Жить! Творить! Любить!». Это название выбрано неслучайно, ведь история Дома культуры насыщена яркими событиями, выступлениями талантливых артистов и памятными моментами. Организаторы концерта подчеркнули, что стены здания хранят воспоминания о множестве незабываемых мероприятий.

На сцене выступили творческие коллективы и солисты Лобни, подарив зрителям праздничную атмосферу и заряд вдохновения. Гости праздника смогли насладиться разнообразной программой, включающей вокальные номера, танцы и театральные постановки.

«На протяжении этих лет мы стремились радовать жителей города яркими представлениями, захватывающими спектаклями и теплыми встречами. Сегодняшний день — это не только наш юбилей, но и общий праздник для всех, кто был с нами на этом пути», — отметили организаторы.

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