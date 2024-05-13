Лобненский ансамбль стал призером конкурса народного танца | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 16:50 Лобненский ансамбль стал призером конкурса народного танца Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Хореографический ансамбль из Лобни «Сувенир» стал призером конкурса народного танца. Ребята заняли почетное второе место.

Московский областной конкурс народного танца «Подмосковье» состоялся 3- 4 мая. В нем принял участие хореографический ансамбль «Сувенир» Дворца творчества «Планета талантов», художественный руководитель — почетный работник общего образования Российской Федерации Благова Светлана Владимировна.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

По результатам конкурса коллектив стал Лауреатом II степени.

Всего в конкурсе приняло участие 1500 участников со всей Московской области.

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