Лобненский ансамбль стал призером конкурса народного танца | 360°

13 мая 2024, 16:50
Лобненский ансамбль стал призером конкурса народного танца
Хореографический ансамбль из Лобни «Сувенир» стал призером конкурса народного танца. Ребята заняли почетное второе место.
Московский областной конкурс народного танца «Подмосковье» состоялся 3- 4 мая. В нем принял участие хореографический ансамбль «Сувенир» Дворца творчества «Планета талантов», художественный руководитель — почетный работник общего образования Российской Федерации Благова Светлана Владимировна.
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
По результатам конкурса коллектив стал Лауреатом II степени.
Всего в конкурсе приняло участие 1500 участников со всей Московской области.
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