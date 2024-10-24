Баскетболисты из Лобни победили на областном турнире

Спортсмены из городского округа добились успеха сразу на двух областных соревнованиях. Отличились на турнирах баскетбольная и волейбольная команды.

В межмуниципальном турнире среди баскетбольных клубов Подмосковья выступали спортсмены клуба «Лобня» 2014 года рождения. Воспитанники тренера Константина Горелова стали победителями соревнований. Лучшим игроком баскетбольного клуба «Лобня» признан Денис Золин.

В детской волейбольной лиге Московской области стартовый матч сыграла лобненская команда «Флагман». Воспитанницы тренеров Романа Крылова и Екатерины Душковой в упорном поединке взяли верх над командой из Долгопрудного. Александра Пивоварова стала лучшим игроком в составе «Флагмана».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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