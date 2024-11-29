Школьники из Лобни изготовили маскировочные сети для бойцов СВО

В Лобне старшеклассники из школы № 8 учатся плести маскировочные сети для нужд специальной военной операции. Этот процесс требует времени и усилий, но его осваивают с энтузиазмом.

Волонтеры центра «Свечной блиндажик» проводят для учеников мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, которые помогают военным. Плетение сетей — несложная, но довольно трудоемкая работа. Одно полотно можно создать только за несколько дней. Все необходимые материалы для работы были приобретены родителями школьников, а вот станки для плетения сделали сами старшеклассники.

Ребята проявляют инициативу и стараются сделать вклад в помощь военнослужащим. Уже в ближайшем будущем к процессу присоединятся учителя и другие ученики школы. Волонтеры поблагодарили всех, кто участвует в этом важном деле.

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