Выпускники поделились с лицеистами в Лобне секретами успешной сдачи ЕГЭ

Участники программы «Активное долголетие» из центра «Дмитровский» отправились на экскурсию в фермерское хозяйство «Свободный труд». Там они узнали, как производится сыр, и попробовали лучшие его сорта.

Долголеты побывали в молочном цехе, где им рассказали обо всех этапах создания сыра. Они увидели процесс загущения, ферментации и созревания, а в дегустационном зале попробовали вкусные продукты местного производства.

Ферма «Свободный труд» — семейное предприятие, которое работает в Дмитровском округе с девяносто третьего года. Здесь разводят коров, из молока которых делают сыр, а также выращивают овощи, цветы и содержат пасеку. На территории есть даже зоопарк, который всегда радует посетителей.

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