Каратисты из Лобни выступили на национальной премии «Торнадо»

Воспитанники лобненской школы карате «Кобудо Тацудзин» приняли участие в национальной премии Совета айкидо «Торнадо». По приглашению Союза айкидо России они продемонстрировали свою программу и получили аплодисменты зрителей.

Молодые спортсмены, ученики грандмастера Пак Пан Дока из Лобни показали отличные результаты, впечатлив всех своей слаженностью и точностью. Сенсей Стивен Сигал, присутствовавший на мероприятии, отметил высокий уровень подготовки команды, несмотря на юный возраст некоторых участников, и поблагодарил школу за выступление. После завершения программы Сигал предложил сделать совместную фотографию с каратистами.

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