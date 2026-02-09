Лобненские каратисты готовятся к международным соревнованиям

Каратисты из Лобни, которых тренирует мастер спорта Иван Ларин из ЦБИ «Молодая гвардия», активно готовятся к значительным международным соревнованиям. Тренер, который посвятил каратэ более двадцати лет своей жизни, стремится не только к спортивным вершинам, но и к воспитанию нравственных качеств у своих подопечных.

В 2023 году спортсмены успешно участвовали в соревнованиях в США, ОАЭ, Индонезии, Турции и Беларуси. Ключевым достижением стало первое место на чемпионате России, который проходил в Нижнем Новгороде.

Один из учеников Ларина выполнил норматив кандидата в мастера спорта, вошел в сборную России и готовится защищать честь страны на чемпионате Европы на Кипре с 4 по 7 февраля. В этом турнире от каждой страны участвует только один спортсмен.

Среди ближайших планов команды — участие в «Кубке Кавказа» в Сочи и выступление на Молодежной премьер-лиге в Дубае. Турнир в Дубае известен высоким уровнем конкуренции и собирает до ста участников в каждой категории.

По словам Ларина, подготовка к таким важным соревнованиям — это не просто временное мероприятие, а часть ежедневной работы для достижения целей.

Сам Иван Ларин, двадцатисемилетний бронзовый призер чемпионата мира и бывший член сборной России, полностью сосредоточен на тренерской работе. Он руководит пятью группами и считает, что каратэ в первую очередь дает дисциплину, ответственность и системность в жизни.