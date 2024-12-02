Гимнастки из Лобни завоевали медали на чемпионате Подмосковья

На чемпионате и первенстве Московской области по художественной гимнастике спортсменки из Лобни взяли серебряные и бронзовые медали. В турнире участвовали команды спортивной школы «Академия Спорта».

Серебро получили гимнастки 2015 года рождения и команда девочек 2009–2010 годов. Юные спортсменки 2016–2017 годов рождения завоевали бронзу.

Для команды мастеров спорта это был главный старт года, так как на турнире проходил отбор на чемпионат Центрального федерального округа. Гимнастки справились с обеими программами без ошибок, уступив только сборной Московской области. Также команда кандидатов в мастера спорта подтвердила свой разряд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».