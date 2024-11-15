Театральная студия «Седьмое чувство» в Лобне отпразднует 10-летие

Юные артисты из студии «Седьмое чувство» приглашают на юбилейный концерт. Мероприятие пройдет 16 ноября в Доме культуры «Красная Поляна» в 14:00.

Театральная студия «Седьмое чувство», работающая под руководством Ольги Кудиновой, уже десять лет радует зрителей Лобни своими выступлениями. Коллектив состоит из 25 талантливых ребят в возрасте от шести до пятнадцати лет, которые активно участвуют в культурной жизни города. Они выступают на всех значимых мероприятиях Дома культуры, участвуют в развлекательных программах, создают этюды и зарисовки, ставят небольшие спектакли и участвуют в пластических постановках.

На юбилейном концерте студия представит авторские номера в лучших традициях театра. Особенно полюбился зрителям спектакль «Осторожно — МЫШИ», который артисты показали для младших школьников и дошкольников.

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