Спортсменка из Лобни стала призером всероссийского турнира по дзюдо

В универсальном спортивном центре «Юность» в Подмосковье прошел первый день турнира серии «Локодзюдо». Спортсменка из Лобни София Щелчкова отличилась ярким выступлением.

София показала высокий уровень подготовки и настойчивость, благодаря чему заняла третье место. В борьбе за медаль ей пришлось проявить максимум усилий, но бронза стала заслуженной наградой. Она отметила, что этот результат вдохновил ее на новые свершения и усиленную работу в тренировочном зале.

В городском округе Лобня активно поддерживают развитие спорта. Для жителей открыто 18 спортивных секций, в которых занимаются сотни юных и взрослых спортсменов. Популярны такие виды, как дзюдо, хоккей, фехтование, футбол и художественная гимнастика. Спортивная инфраструктура города также активно развивается: в настоящее время строится современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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