Саблистки из Лобни выиграли 3 медали на областном турнире

Первенство региона по фехтованию на саблях среди юношей и девушек до 15 лет состоялось в Московской области. Спортсменки из Лобни показали высокий результат, завоевав три медали.

Воспитанницы Академии спорта из Лобни, которых тренируют Маргарита Жукова и Сергей Егоров, показали отличную спортивную подготовку.

Серебряную медаль по итогам турнира получила Алиса Мелешихина. Дарья Кожушко выиграла бронзовую награду. Лобненские спортсменки отличились также в командных соревнованиях. Мария Журавлева, Дарья Кожушко, Алиса Мелешихина и Марина Марченко заняли третье место.

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе работают много кружков и спортивных секций с бесплатными или льготными занятиями.

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