Людмила Лисятникова стала заместителем министра сельского хозяйства в Подмосковье

Людмилу Лисятникову назначили заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия в Подмосковье. Ранее она занималась поддержкой предпринимателей.

Ранее Людмила Лисятникова работала начальником Управления поддержки и развития предпринимательства при подмосковном Мининвесте. В начале февраля она вступила в должность замглавы Минсельхозпрода. В ведомстве она будет курировать финансово-экономический блок.

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