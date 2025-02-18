Людмила Лисятникова стала заместителем министра сельского хозяйства в Подмосковье

Людмилу Лисятникову назначили заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия в Подмосковье. Ранее она занималась поддержкой предпринимателей.
Ранее Людмила Лисятникова работала начальником Управления поддержки и развития предпринимательства при подмосковном Мининвесте. В начале февраля она вступила в должность замглавы Минсельхозпрода. В ведомстве она будет курировать финансово-экономический блок.
Жители могут узнать больше о деятельности министерства в Telegram-канале, а также на личных приемах. Записаться на встречу можно по телефону +7 (498) 602-31-13.
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