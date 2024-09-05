Людмила Колобанова из Реутова стала самой старшей участницей забега в Москве
Восьмидесятилетняя спортсменка Людмила Колобанова из Реутова приняла участие в благотворительном забеге фонда «Линия жизни». Он прошел в Измайловском парке.
Для бегунов с разным уровнем подготовили четыре дистанции. Также была специальная юбилейная дистанция на 20 километров в честь 20-летия фонда «Линия жизни». Всем участникам вручили памятные медали, а победителям — специальные призы.
Людмила Колобанова, 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов, на этот раз также не ушла без награды. Ей вручили подарки и диплом как самой старшей участнице забега.
«За время проведения таких благотворительных марафонов, удалось собрать средства на лечение множества детей», — отметила она.
Благодаря работе благотворительного фонда «Линия жизни» за 20 лет медицинскую помощь получили более 14 тысяч детей.
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