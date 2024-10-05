Людмила Южина из Коломны стала лучшим педагогом-предметником Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне Дня учителя поздравил педагогов и лучшим из них вручил награды. Людмила Южина из Коломны стала лучшим преподавателем музыки Подмосковья. На мероприятии губернатор обратился к собравшимся с приветственной речью.

«Я хочу поблагодарить вас и в вашем лице все команды, которые стоят за вами. За 10 лет количество школьников в Подмосковье очень заметно выросло. Мы, в свою очередь, в разных городах активно строили школы, а также образовательные комплексы, потому что очень важно, чтобы дошкольное и школьное образование дополняло друг друга», — сказал Андрей Воробьев.

Педагогический стаж Людмилы Южиной 29 лет, всю свою жизнь учитель посвятила преподаванию музыки.

«Ученики Людмилы Анатольевны — постоянные участники, призеры и победители творческих конкурсов и олимпиад по музыке, а также ученических научно-практических конференций по предмету», — отметила директор лицея № 4 Наталья Ерасова.

Напомним, в этом году в девятый раз прошел ежегодный областной конкурс на премию губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Победителям вручат премию в 300 тысяч рублей из областного бюджета.

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