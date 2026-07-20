Любительский забег прошел в селе Игумново в Раменском округе
В селе Игумново Раменского округа 19 июля прошел «Дементьевский забег». На площади у Покровского храма собрались любители бега всех возрастов.
Взрослые и дети разминались плечом к плечу, общались и делились спортивными планами на лето.
Участникам предстояло покорить «Дементьевскую версту» — трассу протяженностью чуть более километра. После общего старта колонна бегунов устремилась вперед. Особый темп задали активисты бегового клуба «5 верст».
«Здесь важным является не скорость, а участие в забеге и здоровый образ жизни», — отметили организаторы мероприятия.
На финише бегунов ждали прохладная вода и сладкий стол для восстановления сил.
Присоединиться к спортивным событиям может каждый желающий. Первого августа состоится семейный «Дементьевский турслет». Записаться на участие можно в местном Доме культуры.