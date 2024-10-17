Любительский турнир по бадминтону среди женщин прошел в Химках

В Центре ракеточных видов спорта Space городского округа Химки состоялся любительский турнир по бадминтону среди девушек. Участие в нем приняли 120 спортсменок.

Турнир по бадминтону длился два дня. Матчи сыграли 60 пар. Все участницы представляли разные уровни профессиональной подготовки: от начинающих до профессионалов. Призеры соревнований получили памятные награды.

«Идея создания турнира появилась очень давно, когда я поняла, что во всей стране нет отдельных любительских турниров для женских пар. Мы вели долгую работу, развивались постепенно», — поделилась организатор турниров по бадминтону Дарья Преображенская.

Напомним, что подобные состязания в Химках проходят уже в 18-й раз. Центр ракеточных видов спорта Space ежегодно предоставляет площадку для проведения локальных и всероссийских турниров. Также на его кортах регулярно проходят занятия для детей и взрослых.

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