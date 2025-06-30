Любительские состязания за Кубок по мотокроссу пройдут в Чехове 5 июля

В первую субботу июля состоится второй этап любительского Кубка, организацией которого занимается Motobulls Club. Соревнования пройдут на песчаном карьере в деревне Муковнино муниципального округа Чехов.

Любительский кубок проводят в три этапа, по итогам которых победителей и призеров награждают ценными призами и подарками. Заезды организуют для пропаганды и популяризации мотоциклетного спорта, сохранения традиций этого направления, повышения мастерства, а также привлечения молодежи.

До состязаний допускают участников разных возрастов: в категории ветеранов выступают спортсмены от 45 лет, в классе любителей — гонщики от 15 лет, которые не имеют спортивных разрядов. Также в турнире могут соревноваться дети от восьми лет. Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста, участвуют в мотокроссе с согласия и в присутствии законных представителей.