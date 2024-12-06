Любители зимнего плавания открыли сезон в Домодедове
День моржа отмечается в последней декаде ноября — самое время, чтобы открыть купальный сезон. Для клуба «Вельяминовские моржи» он стал уже девятым.
Ледяная вода укрепляет организм, закаляет тело и дух. Многие, однажды заболев зимним купанием, излечиваться не намерены, а наоборот, чувствуют себя намного лучше, здоровее, крепче. Перестали бояться простуд и вирусов. На открытие сезона к вельяминовским моржам приехали соратники из других клубов Подмосковья.
«Чувствую себя замечательно, и это помогает в жизни. Если раньше боялась какой-то погоды, то сейчас выходишь и не думаешь об этом. Главное — одеться тепло, и никакой ветер или снег — ничего не страшно», — поделилась член клуба зимнего плавания «Железный морж» из Балашихи Татьяна Старостина.
Местные любители зимнего плавания приготовили для гостей угощение. А чтобы появился аппетит, устроили спортивные состязания.
Объединившись однажды в клуб закаливания и зимнего плавания, его участники стали большой и дружной семьей. Один из организаторов сообщества рассказал, что прошлым летом оборудовали место для купания и теплые помещения, чтобы «моржам» было комфортно.
В клубе ждут всех, кто хочет быть здоровым. Здесь новичкам помогут опытные моржи, подскажут, как правильно начать заниматься зимним плаванием. Вот и в этот раз за первым входом в ледяную воду внимательно следили спортсмены со стажем. А опытные члены сообщества уже готовятся к соревнованиям, которых в этом году намечается немало.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».