Любители зимнего плавания открыли сезон в Домодедове

День моржа отмечается в последней декаде ноября — самое время, чтобы открыть купальный сезон. Для клуба «Вельяминовские моржи» он стал уже девятым.

Ледяная вода укрепляет организм, закаляет тело и дух. Многие, однажды заболев зимним купанием, излечиваться не намерены, а наоборот, чувствуют себя намного лучше, здоровее, крепче. Перестали бояться простуд и вирусов. На открытие сезона к вельяминовским моржам приехали соратники из других клубов Подмосковья.

«Чувствую себя замечательно, и это помогает в жизни. Если раньше боялась какой-то погоды, то сейчас выходишь и не думаешь об этом. Главное — одеться тепло, и никакой ветер или снег — ничего не страшно», — поделилась член клуба зимнего плавания «Железный морж» из Балашихи Татьяна Старостина.

Местные любители зимнего плавания приготовили для гостей угощение. А чтобы появился аппетит, устроили спортивные состязания.