Любители снегоходов нарушают покой лесных обитателей в Подмосковье

С наступлением зимы и выпадением снега в Подмосковье многие любители активного отдыха решают опробовать снегоходы и квадроциклы. Однако экстремалы часто выбирают для своих покатушек лесные массивы, в том числе особо охраняемые природные территории (ООПТ), не осознавая, что своими действиями нарушают режим особой охраны и создают дискомфорт для животных.

«Во всех ООПТ запрещено передвижение на транспорте вне автодорог общего пользования, — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Тем не менее следы от снегоходов и квадроциклов фиксируются на заповедных землях».

Согласно заявлению министра, признаки нарушений были обнаружены в Москворецком пойменном заказнике, в истринском заказнике «Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса», в заказнике «Еловые леса Воронинского лесничества» и других ООПТ. Следы снегоходов отмечены даже в таком уникальном месте, как памятник природы «Семь ключей» Наро-Фоминского округа.

Животные, особенно в первые зимние месяцы, испытывают стресс из-за сокращения кормовой базы и невозможности добыть пищу из-под глубокого снега. Шум самоходной техники только усугубляет их трудности, пугает и заставляет покидать традиционные места обитания. Министерство экологии призывает любителей катания выбирать законно обустроенные трассы, вдали от ценных природных комплексов.