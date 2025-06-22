Любители шахмат стали участниками Кубка Сергея Карякина в Подмосковье

В Подмосковье стартовал первый этап Кубка Сергея Карякина. Его участниками стали начинающие и опытные шахматисты из 12 регионов страны. Турнир организовали в парке «Пехорка» в Балашихе, сообщили в Минспорта региона.

​«Впервые Кубок Сергея Карякина мы провели в 2022 году, тогда его участниками стали более 120 человек. Сегодня это уже более масштабные ежегодные соревнования, которые проходят в несколько этапов и объединяют свыше 1000 шахматистов», — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

На первом этапе пройдет пять турниров в разных возрастных категориях: от маленьких детей до пенсионеров. Возраст самого юного шахматиста — 5 лет, а возрастного — 87.

«Общее количество участников этапа-открытия превысило 300 человек. Из них 60 человек принимают участие в открытом турнире — шахматисты разного возраста, а оставшиеся 240 участников — это дети, соревнующиеся в четырех возрастных подгруппах», — сказал исполнительный директор федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин.