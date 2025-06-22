Любители шахмат стали участниками Кубка Сергея Карякина в Подмосковье
В Подмосковье стартовал первый этап Кубка Сергея Карякина. Его участниками стали начинающие и опытные шахматисты из 12 регионов страны. Турнир организовали в парке «Пехорка» в Балашихе, сообщили в Минспорта региона.
«Впервые Кубок Сергея Карякина мы провели в 2022 году, тогда его участниками стали более 120 человек. Сегодня это уже более масштабные ежегодные соревнования, которые проходят в несколько этапов и объединяют свыше 1000 шахматистов», — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
На первом этапе пройдет пять турниров в разных возрастных категориях: от маленьких детей до пенсионеров. Возраст самого юного шахматиста — 5 лет, а возрастного — 87.
«Общее количество участников этапа-открытия превысило 300 человек. Из них 60 человек принимают участие в открытом турнире — шахматисты разного возраста, а оставшиеся 240 участников — это дети, соревнующиеся в четырех возрастных подгруппах», — сказал исполнительный директор федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин.
Главным событием дня стал сеанс одновременной игры между сенатором РФ, многократным чемпионом мира, президентом федерации шахмат Московской области Сергеем Карякиным и 10-ю лучшими молодыми шахматистами соревнований. Победительница турнира в одной из категорий Илиана Масаева даже смогла завершить партию с прославленным гроссмейстером вничью.
Победители и призеры каждого состязания получили эксклюзивные кубки и медали. Дополнительные награды вручили женщинам и ветеранам спорта.
«Знаковым отличием сегодняшнего этапа турнира является то, что победители отбираются на международный фестиваль „Шахматные звезды“, за которым будет следить весь шахматный мир», — отметил Сергей Карякин.
В ведомстве напомнили, что второй этап кубка состоится в июле в домодедовском парке «Елочки», а финал пройдет в конце августа в центральном парке Лобни. Главная особенность турнира — игра в шахматы под открытым небом.
Соревнования проводятся по госпрограмме «Спорт России».