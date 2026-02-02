Люберцы вошли в топ округов Подмосковья по количеству знаков ГТО в 2025 году

Люберцы пошли в топ округов Подмосковья по количеству знаков комплекса ГТО в 2025 году. Нормативы успешно сдали более 3,4 тысячи человек.

Как рассказали в региональном Минспорте, в пришлом году в Люберцах к испытаниям присоединились более 10 тысяч человек. Нормативы выполнили 6,4 тысячи жителей.

В ведомстве напомнили, что знаки отличия ГТО дают абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вуз. С прошлого года за выполнение нормативов также можно получить налоговый вычет. Его размер составляет 18 тысяч рублей за период.

Всего в Подмосковье работают 64 центра тестирования ГТО. Список адресов доступен по ссылке.