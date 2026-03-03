Ливневые решетки начали очищать во дворах Серпухова

Специалисты комбината благоустройства приступили к очистке ливневых канализаций на дворовых территориях Серпухова. Ранее рабочие привели в порядок около 80 процентов дождеприемных решеток вдоль основных автомобильных магистралей.

Сейчас сотрудники каждую смену обрабатывают примерно 10 объектов. Они убирают снежные валы и наледь, чтобы обеспечить беспрепятственный проток талых вод. Ежедневные объезды помогают выявлять проблемные участки и оперативно расчищать подходы к решеткам.

«В данный момент работы ведутся на улице Осенней. После очистки внутридворовых ливневок специалисты приступят к обслуживанию решеток вдоль проезжей части», — отметил глава городского округа Алексей Шимко.

Всего в городе более 300 ливневых канализаций. Принятые меры помогут предотвратить подтопления в период активного таяния снега и обеспечат стабильную работу системы.