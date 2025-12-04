Ливневые канализации очистили в Истре

Специалисты коммунальных служб муниципального округа Истра провели плановые работы по очистке и прочистке ливневых канализаций для предотвращения подтоплений улиц и дворов в период дождей и будущего снеготаяния. Всего за прошлый месяц в порядок привели около 5500 квадратных метров ливневок.

Работы провели на десятках объектов по всему муниципальному округу Истра. В некоторых местах округа ливневки прочистили в несколько циклов.

Специалисты выполнили работы в Истре вблизи домов № 3, № 4, № 19-21А по Юбилейной улице, у дома № 41 на улице 9-й Гвардейской Дивизии и в районе дома № 8 на улице Босова. В Дедовске канализацию прочистили у дома № 7 на Главной улице, а в деревне Кострово — вблизи домов № 26, № 30, № 72, № 12, № 24, № 27, № 72 и № 73 на улицах Центральная и Сиреневая.

Отметим, что регулярное обслуживание инфраструктуры позволяет эффективно отводить талые и дождевые воды, предотвращая образование луж и подтоплений на улицах и во дворах.