Ливневую канализацию возле школы № 14 в Коломне заменят по просьбе жителей

В Коломне проводят реконструкцию ливневой канализации на улице Шилова. Жители этого района попросили муниципалитет заменить этот участок, так как прежняя система не справлялась во время обильных дождей.

Ливневая канализация располагается рядом со школой № 14. Специалисты заменят старые трубы на новые — они будут больше предыдущих в два раза.

«Сейчас меняют ливнеприемники возле домов № 3 и № 3б по улице Шилова, после чего здесь установят новые решетки. Параллельно с этим ведется замена водоотводящих труб на новые диаметром в 400 мм — в два раза больше своих предшественников», — пояснил заместитель главы городского округа Коломна Роман Истомин.

После того, как специалисты закончат замену — они приступят к реконструкции ливневок возле дома № 8 по улице Шилова.

Реконструкция и ревизия ливневых канализаций в Коломне продолжается. По другим адресам специалисты очищают системы. Если нужно — объект реконструируют. Например, от мусора, песка и веток очистили ливневки на улицах Ленина, Добролюбова, Гагарина и Пионерская. На участке улицы Захарова изменили профиль дороги, чтобы избежать большого скопления воды.

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