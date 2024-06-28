Ливневую канализацию улучшат в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с жителями дома № 18 микрорайона Рекинцо. Горожан больше всего волновало решение проблемы подтопления дворовой территории.
Ранее здесь обустроили ливневую канализацию и вода стала уходить значительно быстрее, чем раньше. К середине июля сюда доставят дополнительное оборудование для оперативной перекачки воды, чтобы она не задерживалась во дворе.
Глава округа подчеркнул, что двор является одной из самых низких точек всего микрорайона, поэтому часто после ливней образуются подтопления, как на улице, так и в подвалах. Специалисты активно занимаются решением этой проблемы.
Также в доме планируют поднять высоту входов в подвалы. Управляющая компания отремонтирует стыки труб внутри дома, которые отвечают за сток воды.