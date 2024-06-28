Ливневую канализацию улучшат в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске

Ранее здесь обустроили ливневую канализацию и вода стала уходить значительно быстрее, чем раньше. К середине июля сюда доставят дополнительное оборудование для оперативной перекачки воды, чтобы она не задерживалась во дворе.

Глава округа подчеркнул, что двор является одной из самых низких точек всего микрорайона, поэтому часто после ливней образуются подтопления, как на улице, так и в подвалах. Специалисты активно занимаются решением этой проблемы.