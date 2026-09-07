Ливневую канализацию расчистили в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В микрорайоне Рекинцо Солнечногорска расчистили участок ливневой канализации от дома № 18 вдоль дворовой территории до Ленинградского шоссе. Работы провели по обращениям жителей. Дом № 18 расположен в нижней части застройки, поэтому во время дождей и таяния снега здесь скапливаются значительные объемы воды.

Ранее лотки промывали, однако проблему полностью это не решало. Дополнительное загрязнение системы возникало во время земляных работ — грязь с проезжей части попадала в ливневую канализацию.

«Был извлечен значительный объем грязи. Для проведения работ потребовалось вскрытие русла с применением физических усилий. Мероприятия организованы по обращениям граждан», — сказал первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов.

Работы выполнило муниципальное учреждение «ДЕЗ городского округа Солнечногорск». Расчистка позволит снизить вероятность подтопления дворовой территории и подвальных помещений.