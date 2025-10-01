Ливневую канализацию построят в ЖК «Ракитня» в Одинцовском округе

Дома на проезде Ветеранов в Одинцовском округе весной и осенью регулярно подтапливало — это один из проблемных участков в ЖК «Ракитня». Вода скапливалась у зданий, был риск затопления подземных паркингов и частных построек.

Администрация округа решит проблему строительством ливневой канализации.

Напомним, что ранее здесь возводили насыпную дамбу из грунта, это позволило временно решить ситуацию. Сейчас же на территории образовалось озеро, и без специализированной системы больше не обойтись. Будет построен новый участок сети протяженностью около полутора километра. Кроме того, специалисты сделают в жилом комплексе водоприемные камеры.

Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. Ливневая канализация должна быть построена до конца ноября, а пока воду будут откачивать профессиональными насосами.