Ливневую канализацию построят на набережной реки Теребенка в Чехове

В рамках благоустройства набережной реки Теребенка рабочие прокладывают ливневую канализацию. С ее помощью прибрежную территорию защитят от сильных дождей и наводнений.

Строители выполняют замеры, роют траншеи, куда впоследствии уложат трубы. Параллельно специалисты возводят колодцы. Заключительным этапом станет засыпка грунтом всех траншей и пустот, а также выравнивание и озеленение земельного участка. Для строительства коммуникаций на объекте задействована тяжелая техника — экскаватор, мини-погрузчик, самосвалы и другие машины.

На набережной планируют обустроить зону отдыха у воды, смотровые и волейбольную площадки, детский игровой комплекс, пешеходные и велодорожки, места для теннисных столов и выгула собак. Работы выполняются в ходе государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».

Площадь обновления составляет четыре гектара. Завершить строительство планируют в этом году.