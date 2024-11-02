Ливневую канализацию отремонтировали на Транспортной улице в Реутове

По просьбе жителей домов на Транспортной улице в Реутове провели ремонт ливневой канализации. Результат работ проверила комиссия из администрации муниципалитета.

На место выехал первый заместитель главы городского округа Реутов Алексей Ковязин. Он оценил качество благоустройства дворов и содержания общедомового имущества.

«От жителей этих домов поступал ряд обращений. Мы неоднократно выходили на адрес, общались с гражданами и фиксировали все недоработки. Сегодняшний обход показал, что большинство работ выполнены, жильцы довольны», — отметил Алексей Ковязин.

Обращения жителей были связаны с протечкой в стенах подъездов и работы насосов холодного водоснабжения. Замечания уже устранили.

Также сейчас сотрудники управляющей компании решают вопрос функционирования лифтов и благоустройства территории, где ремонтировали ливневую канализацию.

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