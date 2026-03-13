Ливневую канализацию очистили от мусора и песка в Можайском округе

Коммунальные службы Можайского округа приступили к плановой очистке ливневой канализации. Работы проводят из-за активного таяния снега, чтобы не допустить подтоплений на улицах.

Специалисты уже убрали песок и мусор с решеток и каналов, откачали скопившуюся воду. В первую очередь обслуживают адреса, где риск подтоплений наиболее высок. При необходимости работники возвращаются на один и тот же участок несколько раз.

Мобильная группа состоит из пяти человек. Они используют специализированную технику и ручной инвентарь. В среднем за день сотрудники обрабатывают около пяти адресов.

«В период снеготаяния нагрузка на ливневую канализацию растет, — рассказали в „Едином дорожно-транспортном центре“. — Наша задача — своевременно реагировать на заявки и не допускать подтоплений тротуаров и проезжей части».

Сотрудники продолжат следить за состоянием ливнеприемников до полного схода снежного покрова.