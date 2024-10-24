Ливневую канализацию обустроили на улице Маркова в Солнечногорске

Многолетнюю проблему подтопления дворов в микрорайоне Рекинцо решают в Солнечногорске. Специалисты завершили первый этап работ — монтаж ливневой канализации по улице Маркова и закончили монтаж локальных очистных сооружений на обводненном участке за улицей Тамойкина.

После устройства ливневой канализации вода у дома № 18 в микрорайоне Рекинцо стала уходить значительно быстрее, чем прежде.

«Этот двор — одна из самых низких точек всего микрорайона. Часто после ливней здесь образовывались подтопления. Причем не только на улице, но и в подвалах. Обустройство ливневки и локальных очистных сооружений призвано решить эту проблему», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.