Ливневую канализацию обустроили на улице Маркова в Солнечногорске

Многолетнюю проблему подтопления дворов в микрорайоне Рекинцо решают в Солнечногорске. Специалисты завершили первый этап работ—монтаж ливневой канализации по улице Маркова и закончили монтаж локальных очистных сооружений на обводненном участке за улицей Тамойкина.
После устройства ливневой канализации вода у дома № 18 в микрорайоне Рекинцо стала уходить значительно быстрее, чем прежде.
«Этот двор — одна из самых низких точек всего микрорайона. Часто после ливней здесь образовывались подтопления. Причем не только на улице, но и в подвалах. Обустройство ливневки и локальных очистных сооружений призвано решить эту проблему», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.
Второй этап работ запланирован на 2025 год — специалисты смонтируют ливневую канализацию по улице Тамойкина вблизи Ленинградского шоссе и обустроят аэрационный пруд для утилизации поступающих сточных вод.