Ливневую канализацию на Волоколамском шоссе в Истре отремонтировали

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Специалисты восстановили разрушенную ливневую канализацию на Волоколамском шоссе в городском округе Истра. Она перестала работать из-за сильного повреждения водоотвода.

О поломке ливневой канализации на Волоколамском шоссе работникам сообщили местные жители. Специалисты сразу принялись за работу. Они засыпали землей и укрепили поврежденный участок, а также поменяли разрушенную часть бетонного лотка.

Также ливневки ремонтируют в Дедовске, Снегирях, Павловской Слободе, Новопетровском и в других местах Истры. Ежедневно коммунальные службы округа проверяют водосточные канавы и ливневые канализации. И по итогам осмотра либо очищают их, либо ремонтируют.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как важно говорить о коммунальных проблемах в округах.

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