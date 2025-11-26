Литургия прошла в День памяти новомучеников в Павловском Посаде

День памяти новомучеников павловопосадских отметили 25 ноября в храме Казанской иконы Божией матери. Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай провел Божественную литургию.

В этот день вспоминали земляков, которые в годы гонений на Церковь остались верны православной вере. Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов отметил, что их подвиг является не только страницей местной истории, но и служит символом мужества и стойкости для современных поколений.

«Мы склоняем головы перед памятью новомучеников павловопосадских: их жертва не напрасна, она укрепляет нашу веру в правду, справедливость и духовные ценности», — сказал руководитель муниципалитета.

Денис Семенов призвал жителей округа сохранять память о подвиге земляков и передавать ее следующим поколениям как часть общей исторической и духовной преемственности.