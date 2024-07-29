Литургия ко Дню крещения Руси прошла в главном храме Росгвардии в Балашихе

Торжественное богослужение ко Дню крещения Руси провели в храме Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира в микрорайоне Дзержинского в Балашихе. На богослужении собралось больше 200 человек.

На литургии в честь престольного праздника собрались военнослужащие, сотрудники и ветераны Росгвардии, а также жители округа. Праздничную службу совершил настоятель храма протоиерей Максим Беликов. Богослужение началось с молебна у иконы Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира и завершилось крестным ходом вокруг храма.

Напомним, главный храм Росгвардии был заложен в Балашихе в декабре 2016 года. Решение о его строительстве было принято патриархом Кириллом и директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым. Рядом с храмом установлены девятиметровая стела и барельеф. У храма разбит благоустроенный Владимирский парк площадью более 2,5 гектара.

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