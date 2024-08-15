Литургия к Рождеству Николая Чудотворца прошла в храме Красногорска

Фото: Медиасток.рф

Праздничная литургия прошла в храме Великомученика Димитрия Солунского в Красногорске. Ее приурочили к Рождеству Николая Чудотворца.

Николай Чудотворец — один их самых почитаемых святых в России. Верующие всех возрастов собрались на литургию в храме Великомученика Димитрия Солунского. Глава городского округа Красногорск также принял участие в службе.

Уже четвертый год подряд в Рождество Николая Чудотворца православные совершают пешее паломничество от древнего храма в селе Дмитровское до строящегося храма Святителя Николая в Одинцовском округе. Маршрут длиною в 10 километров пролегает по старинной дороге через заповедный Масловский лес. Несмотря на капризы погоды, никто из паломников не свернул с пути и несколько сотен верующих благополучно прибыли к храму.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

«Чудом осталась жива». Выжившей в Судже врачу заново придется учиться ходить

Меньше заседаний — больше выхлопа. Что Дюмин будет делать в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте