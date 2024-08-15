Литургия к Рождеству Николая Чудотворца прошла в храме Красногорска

Николай Чудотворец — один их самых почитаемых святых в России. Верующие всех возрастов собрались на литургию в храме Великомученика Димитрия Солунского. Глава городского округа Красногорск также принял участие в службе.

Уже четвертый год подряд в Рождество Николая Чудотворца православные совершают пешее паломничество от древнего храма в селе Дмитровское до строящегося храма Святителя Николая в Одинцовском округе. Маршрут длиною в 10 километров пролегает по старинной дороге через заповедный Масловский лес. Несмотря на капризы погоды, никто из паломников не свернул с пути и несколько сотен верующих благополучно прибыли к храму.

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