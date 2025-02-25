Литургия к престольному празднику прошла в Никольском храме в Дмитрове

Праздничное богослужение провели в Никольском храме в селе Озерецкое. Его посвятили дню памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского.

Побывали на литургии глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин, бывший руководитель округа Валерий Гаврилов, муниципальный депутат и лидер движения «Православные женщины Подмосковья» Светлана Тягачева, прихожане и благочинные нескольких округов.

Епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла встретили с хлебом-солью и букетом белых роз.

«Каждый визит Владыки в наш округ приносит жителям духовную радость. Ведь совместная молитва для верующего человека имеет особую силу. Она укрепляет дух, дает поддержку и вдохновение для свершения добрых дел во славу Господа и на благо общества», — сказал Иван Курданин.

В этом году в Дмитров должна вернуться одна из главных святынь — Животворящий Крест Господень. Сейчас он находится в Третьяковской галерее.