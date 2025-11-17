Лицеям в Шатуре и Рошале присвоили знак качества образовательных организаций
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев объявил о присвоении знаков качества школам с высокими результатами. Из 970 образовательных учреждений России отмечены 77 школ Подмосковья, в том числе две шатурских.
Знаком качества «Высокая культура оценивания» удостоены лицеи городов Шатура и Рошаль. Почетные знаки школы смогут разместить на своих сайтах.
Рособрнадзор запустил проект «Знак качества» в 2025 году. Основной его целью является признание тех образовательных учреждений, которые демонстрируют высокие результаты в обучении и объективность в оценочных процессах.
Отличительные знаки «Высокая культура оценивания» и «Высокое качество образования» будут присваивать ежегодно на основе итогов всероссийских
проверочных работ в сопоставлении с результатами ЕГЭ и ОГЭ. Такие знаки станут дополнительным стимулом для улучшения качества образования.