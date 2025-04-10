Лицей в Воскресенске вошел в топ-3 Подмосковья по итогам всероссийской олимпиады

Лицей имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Стрельцова вошел в тройку лучших учреждений Подмосковья по количеству призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников. В областном Министерстве образования составили топ-30 лучших организаций.
Итоги озвучила руководитель образовательного центра «Взлет», организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Майя Майсурадзе. Она отметила муниципалитеты, которые показали наилучшие результаты, и отдельно выделили городской округ Воскресенск с показателем — 52%.
В копилке лицея имени Стрельцова в Воскресенске — 44 победителя и 140 призеров. На втором месте — областная гимназия имени Е. М. Примакова, а на первом — АНОО «Физтех-лицей имени П. Л. Капицы».
На втором месте по городскому округа Воскресенск — гимназия № 1. Их результат — 21 победитель и 36 призеров. В топ-30 образовательное учреждение занимает 22 позицию.
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