Лицей в Воскресенске подписал соглашение о партнерстве с компанией «Уралхим»

Администрация городского округа Воскресенск
Фото: Администрация городского округа Воскресенск

Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова и объединенная химическая компания «Уралхим» подписали соглашение о партнерстве. В его рамках будет создан проект «Билет в будущее».

Проект «Билет в будущее» поможет школьникам с шестого по одиннадцатые классы определиться с профессией. Он объединит учеников, педагогов и родителей и будет нацелен на поддержку интересов детей.

«Уралхим» нацелен решить задачу выбора карьеры заранее. Для детей проведут профориентационные мероприятия, на которых сотрудники компании расскажут о востребованных специальностях, а также о целевой программе. После окончания лицея ученики смогут поступить на специальных условиях в Воскресенский колледж и Шатурский энергетический техникум.

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