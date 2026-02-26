Лицей в Луховицах готовится к обновлению

В лицее, расположенном по адресу: Московская область, Луховицы, Учебный переулок, дом 8, проходит капитальный ремонт. Подрядчик уже завершил демонтаж внутренних конструкций и старой кровли, сейчас рабочие занимаются обновлением пола и крыши.
Ежедневно на объекте трудятся 22 человека. Строители уже получили необходимые материалы и приступили к устройству стяжки полов. На следующей неделе планируется начать монтаж новой кровли.
«Работы идут с опережением графика. Основные кровельные работы рассчитываем завершить до конца апреля. Параллельно ведем согласование проекта школы», — отметил Артур Калагов.
Обновленное здание лицея будет готово принять учеников уже в следующем учебном году.
