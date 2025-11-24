Лицей в Лобне победил во всероссийском конкурсе образовательных организаций

Невская образовательная ассамблея проходила с 20 по 23 ноября в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвовала делегация лобненского лицея, который удостоен звания лауреата всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века».

Мероприятие объединило ведущие образовательные учреждения страны для обмена педагогическим опытом и обсуждения актуальных вопросов развития системы образования.

Лобненский лицей получил награды в двух номинациях: «Лидер в создании комфортной образовательной среды» и «Лидер в разработке и внедрении методов развития интеллектуальных способностей обучающихся».

Памятный знак «Эффективный руководитель — 2025» на торжественной церемонии закрытия ассамблеи вручили директору лицея Анне Калюжной.