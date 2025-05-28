Лицей в Химках победил во всероссийском конкурсе образовательных учреждений

«Екатерининский лицей Химки» стал победителем всероссийского смотра-конкурса «Школа года — 2025». Итоги учебного года преподаватели и руководство подвели на торжественном мероприятии в школе искусств в Сходне.

Образовательное учреждение стало единственной школой Московской области, удостоенной почетного звания лауреата.

«Екатерининский лицей уже не один год доказывает, что качественное образование — важный показатель успеха командной работы. Желаю организации новых успехов и достижений», — отметил начальник Управления по образованию Химок Юрий Кандалов.

Ежегодно в конкурсе принимают участие тысячи образовательных учреждений со всей страны. Коллективы делятся результатами воспитательной и образовательной деятельности.

«Эта победа — знаменательное событие в жизни нашего лицея. Результаты любой школы зависят от того, насколько воедино работает сообщество учеников, родителей и педагогов. Только по итогам тесного взаимодействия можно достигнуть подобных успехов», — поделилась исполнительный директор лицея Светлана Бетенина.

Лучших учащихся на торжественном мероприятии по случаю окончания учебного года отметили званиями и титулами «Отличник года», «Класс года», «Стипендиат I, II, III степени» и другими.