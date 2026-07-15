Лицей «Радумля» в Солнечногорске капитально отремонтируют к 1 сентября

В лицее-интернате «Радумля» продолжается капитальный ремонт, который вступил в завершающую стадию. Основные строительные работы уже выполнили.

Сейчас подрядчик занимается благоустройством территории, подготовкой зон отдыха, а также прокладывает пешеходные дорожки и вывозит строительный мусор.

Одновременно внутри здания завершается чистовая отделка учебных кабинетов, рекреаций и административных помещений, продолжается монтаж инженерных систем, включая приточно-вытяжную вентиляцию. Кроме того, специалисты готовят основание будущего стадиона.

По словам директора лицея Владимира Красина, работы идут в соответствии с графиком, и к 1 сентября учреждение планируют полностью подготовить к приему учащихся.

К настоящему моменту завершено устройство кровли, практически закончены работы по утеплению и облицовке фасада.

Ежедневно на объекте работают до 15 специалистов и строительная техника, а качество ремонта контролируют администрация лицея и технический надзор.