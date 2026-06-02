Лицей № 23 в Белоозерском: капитальный ремонт выполнен наполовину

В городе Белоозерском продолжается капитальный ремонт лицея №23. На данный момент работы выполнены на 47%, как сообщил начальник участка генеральной подрядной организации ООО «СК Молния» Алексей Ушков.

«На сегодняшний день у нас сделана кровля на 100%, а монтаж окон ПВХ — на 80%», — рассказал Алексей Ушков. Также он добавил, что на 60% выполнена шпаклевка стен и потолков, а стяжка по этажам полностью завершена.

Сейчас ведутся работы по устройству бетонных полов в подвале и навесного вентилируемого фасада. Параллельно идут электромонтажные работы и монтаж слаботочных систем. Рабочие заканчивают монтаж системы отопления в подвале и приступают к монтажу системы холодного и горячего водоснабжения.

Далее начнутся финальные работы по устройству фасада здания, а также предстоит закончить отделочные работы и монтаж инженерных систем. Помимо этого, будет проведено полное благоустройство территории.

На объекте задействованы 65 рабочих и одна единица техники. Ремонт лицея ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить все работы планируется к 1 сентября 2026 года.